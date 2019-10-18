Страны ЕС должны отвечать за своих граждан, ставших террористами - Лавров

Европейские страны, приютившие людей, впоследствии ставших террористами, должны нести за них ответственность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Интерфаксу".
"Хочу еще раз заострить внимание на следующем: сейчас наши западные, прежде всего европейские, коллеги громогласно заявляют, что нельзя допустить, чтобы игиловцы опять расползлись из этих лагерей по всему региону, другим странам, угрожая в том числе и Европе", - сказал Лавров.
По его словам, такие заявления звучат в первую очередь из уст представителей тех государств, "которые все время, пока эти лагеря с игиловцами существовали, категорически отказывались забирать к себе для совершения правосудия своих собственных граждан, которым в своем время было предоставлено гражданство, но сейчас почему-то европейцы забирать их к себе назад не хотят".
"Убежден, что те, кто в свое время приютил людей, ставших впоследствии террористами, должны за них отвечать", - подчеркнул министр.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что охрана пленных сторонников террористической организации "Исламское государство" в Заевфратье вызывает большой вопрос после начала военной операции Турции в Сирии.
Полностью интервью министра иностранных дел РФ будет опубликовано на сайте www.interfax.ru в пятницу, 18 октября.
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