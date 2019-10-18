Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8907 RUR   0.0265 GBR   2.1838 TRY   0.2924

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.10.2019 12:32

Финансовая G20 вместо коммюнике выпустит заявления по stablecoin и налогообложению в сфере цифровой экономики

Финансовая G20 по итогам встречи в Вашингтоне не будет выпускать традиционное коммюнике, ограничившись двумя пресс-релизами по темам криптовалют и налогообложению в сфере цифровой экономики, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах ежегодной встречи участников Всемирного банка и МВФ.

"Итоговой декларации по G20 не будет. Будет два пресс-релиза - по stablecoin (общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют - прим. ИФ) и по сотрудничеству в налогообложении в сфере цифровой экономики", - сказал он.

По его словам, позиция по последнему вопросу единая и у "двадцатки", и у БРИКС - работать по линии налогообложения цифровиков надо. "Вопрос как. Сложная тема", - отметил Сторчак.

"То же самое по stablecoin. Есть тема, явление, на него нужно реагировать. Хорошим знаком является то, что явление только появляется, а "двадцатка" и БРИКС уже пытаются на это реагировать. Похоже, что сейчас никто никуда не опаздывает - в отличие от ипотечного пузыря, где явно запоздали с регулированием. Сейчас и центральные банки, и министерства финансов уверенно чувствуют, что этим нужно заниматься", - сказал замминистра.

Он также отметил, что острые темы, связанные с поддержанием ресурсной базы МВФ, будут обсуждаться в пятницу на специальной сессии Международного валютно-финансового комитета (МВФК), посвящённой только этому вопросу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, G20, КРИПТОВАЛЮТА


Похожие новости


Работа над графиком контактов Путина на саммите G20 в Осаке продолжается - Песков Путин "на полях" саммита G20 проведет встречи с Меркель, Макроном и Си Цзиньпином, переговорит с Эрдоганом Минэкономразвития РФ предложило использовать площадку G20 для выработки решений по реформе ВТО Президент РФ на "полях" G20 проведет встречи с коллегами из Франции и Южной Кореи Встреча Путина и Обамы на G20 возможна, но пока не согласована - Ушаков Путин считает бесполезным инициировать на саммите G20 обсуждение антироссийских санкций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]