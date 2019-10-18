Финансовая G20 вместо коммюнике выпустит заявления по stablecoin и налогообложению в сфере цифровой экономики

Финансовая G20 по итогам встречи в Вашингтоне не будет выпускать традиционное коммюнике, ограничившись двумя пресс-релизами по темам криптовалют и налогообложению в сфере цифровой экономики, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах ежегодной встречи участников Всемирного банка и МВФ.
"Итоговой декларации по G20 не будет. Будет два пресс-релиза - по stablecoin (общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют - прим. ИФ) и по сотрудничеству в налогообложении в сфере цифровой экономики", - сказал он.
По его словам, позиция по последнему вопросу единая и у "двадцатки", и у БРИКС - работать по линии налогообложения цифровиков надо. "Вопрос как. Сложная тема", - отметил Сторчак.
"То же самое по stablecoin. Есть тема, явление, на него нужно реагировать. Хорошим знаком является то, что явление только появляется, а "двадцатка" и БРИКС уже пытаются на это реагировать. Похоже, что сейчас никто никуда не опаздывает - в отличие от ипотечного пузыря, где явно запоздали с регулированием. Сейчас и центральные банки, и министерства финансов уверенно чувствуют, что этим нужно заниматься", - сказал замминистра.
Он также отметил, что острые темы, связанные с поддержанием ресурсной базы МВФ, будут обсуждаться в пятницу на специальной сессии Международного валютно-финансового комитета (МВФК), посвящённой только этому вопросу.
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