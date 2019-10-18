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Регион 18.10.2019 11:32

Помпео призвал СБ ООН сохранять оружейное эмбарго против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу призвал Совет Безопасности ООН оставить в силе оружейное эмбарго против Ирана, чтобы не допустить получения им современных видов вооружения и избежать гонки вооружения на Ближнем Востоке.

"Из-за неудачного иранского соглашения, оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана истечет через год. Такие страны как Россия и Китай смогут продавать Ирану новейшие виды вооружений. Иранский режим сможет кому угодно продавать оружие. Это спровоцирует новую гонку вооружений на Ближнем Востоке", - написал Помпео.

"Если вас беспокоит нынешнее поведение Ирана, представьте, как Иран будет вести себя, имея современные ракеты, беспилотники, танки и истребители. Совет Безопасности ООН должен продлить оружейное эмбарго", - добавил госсекретарь США.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе и ввели жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

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Тэги: США, ИРАН, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]