Помпео призвал СБ ООН сохранять оружейное эмбарго против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу призвал Совет Безопасности ООН оставить в силе оружейное эмбарго против Ирана, чтобы не допустить получения им современных видов вооружения и избежать гонки вооружения на Ближнем Востоке.
"Из-за неудачного иранского соглашения, оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана истечет через год. Такие страны как Россия и Китай смогут продавать Ирану новейшие виды вооружений. Иранский режим сможет кому угодно продавать оружие. Это спровоцирует новую гонку вооружений на Ближнем Востоке", - написал Помпео.
"Если вас беспокоит нынешнее поведение Ирана, представьте, как Иран будет вести себя, имея современные ракеты, беспилотники, танки и истребители. Совет Безопасности ООН должен продлить оружейное эмбарго", - добавил госсекретарь США.
В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе и ввели жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.
8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.
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