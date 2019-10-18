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Бизнес и законодательство 18.10.2019 11:29

Татспиртпром запускает завод по разливу водки в Азербайджане, рассчитывает на рыночную долю до 20%

Российская «Татспиртпром» (Татарстан) откроет завод по разливу водки в Азербайджане совместно с местным дистрибьютором Carchioglu Group, сообщает газета «Коммерсант».

«Это первая иностранная площадка холдинга, управлять ею будет ООО «РусАзериСпиритс», в котором у партнеров по 50%. На старте на предприятии планируется выпускать более 190 тыс. декалитров в год, а в перспективе объемы производства на «РусАзериСпиритс» планируется довести до 400 тыс. декалитров в год. Первая продукция должна быть выпущена в ближайшие дни», - отмечает газета со ссылкой на гендиректора предприятия Ирека Минахметова.

На заводе в Азербайджане планируется разлив водок «Русская валюта», «Ханская» и пр.

По его словам, в течение трех лет компания намерена занять до 20% рынка водки в Азербайджане с годовым объемом около 5,5 млн декалитров.

Миннахметов отметил, что с октября 2018 года водки марок «Tundra» и «Graf Ledoff» в Азербайджане разливал завод Azeri. Но, мощностей предприятия не хватало, а спрос на продукцию «Татспиртпрома» рос, поэтому холдинг согласился на запуск завода с Carchioglu Group.

Основным препятствием Миннахметов считает большую долю контрафактной продукции в Азербайджане, но отмечает, что с начала 2018 года ситуация начала меняться (по оценке российских источников около 60–65% рынка Азербайджана приходится на нелегальную водку – Коммерсант).

«Производство в Азербайджане может стать для «Татспиртпрома» плацдармом для масштабной экспансии на азиатские рынки, в том числе – в Китай. В «Татспиртпроме» отметили, что планируют также открытие предприятия в Киргизии и Казахстане», - подчеркивает издание.

Татспиртпром - один из крупнейших производителей алкоголя в России. Управляет в Татарстане спиртовыми и ликеро-водочными заводами, винзаводом и пивоваренным заводом. В 2018 году компания получила 9,88 млрд руб. выручки и 282,6 млн руб. чистой прибыли.

В портфеле Carchioglu Group – около 1 тыс. наименований, в том числе пиво Efes, Miller, Corona, водки Russian Standart и Zubrowka. Кроме того, Carchioglu Group – эксклюзивный дистрибьютор брендов «Татспиртпрома» в Азербайджане.

А.Мамедов

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Тэги: ВОДКА, ПРОИЗВОДСТВО


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Татспиртпром начал производство водки в Азербайджане

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]