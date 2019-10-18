Татспиртпром запускает завод по разливу водки в Азербайджане, рассчитывает на рыночную долю до 20%

Российская «Татспиртпром» (Татарстан) откроет завод по разливу водки в Азербайджане совместно с местным дистрибьютором Carchioglu Group, сообщает газета «Коммерсант».
«Это первая иностранная площадка холдинга, управлять ею будет ООО «РусАзериСпиритс», в котором у партнеров по 50%. На старте на предприятии планируется выпускать более 190 тыс. декалитров в год, а в перспективе объемы производства на «РусАзериСпиритс» планируется довести до 400 тыс. декалитров в год. Первая продукция должна быть выпущена в ближайшие дни», - отмечает газета со ссылкой на гендиректора предприятия Ирека Минахметова.
На заводе в Азербайджане планируется разлив водок «Русская валюта», «Ханская» и пр.
По его словам, в течение трех лет компания намерена занять до 20% рынка водки в Азербайджане с годовым объемом около 5,5 млн декалитров.
Миннахметов отметил, что с октября 2018 года водки марок «Tundra» и «Graf Ledoff» в Азербайджане разливал завод Azeri. Но, мощностей предприятия не хватало, а спрос на продукцию «Татспиртпрома» рос, поэтому холдинг согласился на запуск завода с Carchioglu Group.
Основным препятствием Миннахметов считает большую долю контрафактной продукции в Азербайджане, но отмечает, что с начала 2018 года ситуация начала меняться (по оценке российских источников около 60–65% рынка Азербайджана приходится на нелегальную водку – Коммерсант).
«Производство в Азербайджане может стать для «Татспиртпрома» плацдармом для масштабной экспансии на азиатские рынки, в том числе – в Китай. В «Татспиртпроме» отметили, что планируют также открытие предприятия в Киргизии и Казахстане», - подчеркивает издание.
Татспиртпром - один из крупнейших производителей алкоголя в России. Управляет в Татарстане спиртовыми и ликеро-водочными заводами, винзаводом и пивоваренным заводом. В 2018 году компания получила 9,88 млрд руб. выручки и 282,6 млн руб. чистой прибыли.
В портфеле Carchioglu Group – около 1 тыс. наименований, в том числе пиво Efes, Miller, Corona, водки Russian Standart и Zubrowka. Кроме того, Carchioglu Group – эксклюзивный дистрибьютор брендов «Татспиртпрома» в Азербайджане.
А.Мамедов
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