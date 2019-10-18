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ТЭК 18.10.2019 11:34

SOCAR в январе-сентябре увеличила производство автобензина на 0,9%, дизеля – на 7,7%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 2 млрд 400,939 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-сентябре 2019 года производство автомобильного бензина составило 914,9 тыс. тонн (рост на 0,9%), дизельного топлива – 1 млн 635,7 тыс. тонн (рост на 7,7%), прямогонного бензина – 202,4 тыс. тонн (рост на 19,7%), топочного мазута – 95 тыс. тонн (рост на 55,2%).

Спад в отчетный период зафиксирован в производстве керосина на 1,9% - до 460,1 тыс. тонн, смазочных масел на 84,3% - до 17 тыс. тонн, нефтяного битума – на 15,6% - до 185 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 3,5%, до – 189,1 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: SOCAR, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]