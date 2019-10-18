Число браков в Азербайджане за 8 месяцев 2019г увеличилось на 4,8%, разводов – на 14,6%

Численность населения Азербайджана в январе-августе увеличилась на 0,5% - до 10 млн 35,351 тыс. на 1 сентября, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Плотность населения в Азербайджане составляет 116 человек на квадратный километр.
В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности – 47,2%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.
В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,004 тыс. женщин.
За январь-август 2019 года в республике родились 91,513 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 13,9. Мальчики составили 53,3% родившихся детей, девочки – 46,7%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 2,144 тыс. двойняшек, 54 тройняшки и 4 четверойняшки.
За тот же период в Азербайджане умерло 39,916 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 5,7. В январе-августе 2018 года уровень смертности составлял 6.
За отчетный период в республике зарегистрировано 42,163 тыс. браков (рост на 4,8% по сравнению с 8 месяцами 2018г) и 11,317 тыс. разводов (рост на 14,6%).
В январе-августе соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 1,342 тыс. человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 1,045 тыс. человек, покинувших страну.
Х.Насирзаде
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