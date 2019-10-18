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Социум 18.10.2019 11:44

Число браков в Азербайджане за 8 месяцев 2019г увеличилось на 4,8%, разводов – на 14,6%

Численность населения Азербайджана в январе-августе увеличилась на 0,5% - до 10 млн 35,351 тыс. на 1 сентября, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Плотность населения в Азербайджане составляет 116 человек на квадратный километр.

В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности – 47,2%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,004 тыс. женщин.

За январь-август 2019 года в республике родились 91,513 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 13,9. Мальчики составили 53,3% родившихся детей, девочки – 46,7%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 2,144 тыс. двойняшек, 54 тройняшки и 4 четверойняшки.

За тот же период в Азербайджане умерло 39,916 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 5,7. В январе-августе 2018 года уровень смертности составлял 6.

За отчетный период в республике зарегистрировано 42,163 тыс. браков (рост на 4,8% по сравнению с 8 месяцами 2018г) и 11,317 тыс. разводов (рост на 14,6%).

В январе-августе соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 1,342 тыс. человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 1,045 тыс. человек, покинувших страну.

Х.Насирзаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]