Азербайджан в январе-августе сократил экспорт нефти на 3,3%, увеличил поставки газа на 31%

Азербайджан в январе-августе 2019 года экспортировал 20 млн 883,4 тыс. тонн нефти, что на 3,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $9 млрд 708 млн 116,2 тыс. (спад на 10,6%).

Экспорт газа из Азербайджана в январе-августе 2019 года составил 7 млрд 752 млн кубометров (рост на 31,5%). Общая стоимость экспортированного за отчетный период из страны газа составила $1 млрд 610 млн 842,4 тыс. (рост на 52,6%).

В 2018 году Азербайджан экспортировал 32 млн 651,1 тыс. тонн нефти на $16 млрд 345,52 млн, газа - 9 млрд 914,9 млн кубометров на $1 млрд 705 млн 668,6 тыс.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.

Б.Рустамбеков