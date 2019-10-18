Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8907 RUR   0.0265 GBR   2.1838 TRY   0.2924

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 18.10.2019 12:17

CEO AccessBank избран в правление AHK Azerbaijan

Председатель правления (CEO) ЗАО «AccessBank» Анар Гасанов избран в члены правления Германо-Азербайджанской Торговой Палаты ("AHK Azerbaijan").

«Решением совета правления "AHK Azerbaijan" 14 октября 2019 года Анар Гасанов назначен членом правления. На этой позиции он сменил бывшего генерального исполнительного директора ООО "Bakcell" Николая Бекерса (Nikolai Beckers)», - отмечается в сообщении банка.

«Не секрет, что "AHK Azerbaijan" является уникальной платформой, состоящей из компаний, оказывающих большую поддержку в развитие экономики страны. Палата также вносит большой вклад в расширение диалога государство - частный сектор. Несомненно, я буду прилагать все свои усилия для оправдания доверия, которое мне оказано. Я также буду стараться доносить до потенциальных инвесторов из Европы, в том числе из Германии о бизнес условиях, созданных для предпринимателей в Азербайджане. Если учесть, что руководство и члены "AHK Azerbaijan" состоят из прозрачных и открытых к диалогу партнеров, мы с легкостью сможем достичь поставленных целей», - сказал Гасанов, слова которого приводит пресс-служба банка.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, ПАЛАТА, РУКОВОДСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]