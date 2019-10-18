CEO AccessBank избран в правление AHK Azerbaijan

Председатель правления (CEO) ЗАО «AccessBank» Анар Гасанов избран в члены правления Германо-Азербайджанской Торговой Палаты ("AHK Azerbaijan").
«Решением совета правления "AHK Azerbaijan" 14 октября 2019 года Анар Гасанов назначен членом правления. На этой позиции он сменил бывшего генерального исполнительного директора ООО "Bakcell" Николая Бекерса (Nikolai Beckers)», - отмечается в сообщении банка.
«Не секрет, что "AHK Azerbaijan" является уникальной платформой, состоящей из компаний, оказывающих большую поддержку в развитие экономики страны. Палата также вносит большой вклад в расширение диалога государство - частный сектор. Несомненно, я буду прилагать все свои усилия для оправдания доверия, которое мне оказано. Я также буду стараться доносить до потенциальных инвесторов из Европы, в том числе из Германии о бизнес условиях, созданных для предпринимателей в Азербайджане. Если учесть, что руководство и члены "AHK Azerbaijan" состоят из прозрачных и открытых к диалогу партнеров, мы с легкостью сможем достичь поставленных целей», - сказал Гасанов, слова которого приводит пресс-служба банка.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.
А.Азизов
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