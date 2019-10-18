Оптимизация генерации позволит увеличить мощность электростанций Азербайджана минимум на 500 МВт - Шахбазов

Инвестиции, вложенные в энергосистему Азербайджана за последние годы, проводимая модернизация позволили значительно увеличить эффективность энергосистемы, отмечает министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«За последние 10 лет нам удалось сократить потери электроэнергии в производстве и распределении с 22,6% до 10,5%. Кроме того, удалось добиться значительного снижения расхода условного топлива на производство 1 Квт/часа электроэнергии. Если ранее этот показатель составлял 331,6 грамм топлива, то сейчас он снизился до 271,1 грамм», - отметил Шахбазов в статье, опубликованной в официальной газете «Respublika».

Министр подчеркнул, что в настоящее время продолжаются работы по оптимизации энергосистемы, в частности по увеличению эффективности, снижению расхода топлива и внутреннего потребления станциями.

«Работы по оптимизации генерирующих мощностей и восстановительных мероприятий должны привести к увеличению генерирующих возможностей электростанций Азербайджана как минимум на 500 МВт», - указал Шахбазов.

Текущая общая мощность энергосистемы Азербайджана оценивается в 7546 МВт.

Б.Рустамбеков