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Дальнее зарубежье 18.10.2019 12:43

Помпео обсудил с Нетаньяху противодействие иранскому влиянию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Майк Помпео назвал продуктивной встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, на которой стороны обсудили противодействие Ирану.

"Мы с Нетаньяху провели продуктивную встречу, (где обсуждали - ИФ) усилия противодействия зловредному влиянию иранского режима, а также обстановку в регионе и другие вопросы, связанные с безопасностью Израиля", - написал он в Twitter.

Помпео в пятницу находится в Иерусалиме, где проводит переговоры с израильскими официальными лицами. В четверг он посетил Анкару. Из Иерусалима Помпео отправится в Брюссель.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]