Французский автопроизводитель Renault ухудшил прогноз выручки на 2019 год, отметив "менее благоприятную, чем ожидалось", экономическую среду, а также "регулятивный контекст", требующий увеличения расходов.

Согласно новому прогнозу Renault, выручка компании в этом году снизится на 3-4% по сравнению с уровнем предыдущего года. Ранее ожидалось, что показатель будет близок к уровню 2018 года.

Прогноз операционной маржи на этот год понижен Renault до 5% с 6%.

Операционный денежный поток, вероятно, будет положительным во втором полугодии 2019 года, однако нет гарантий, что он будет положительным по итогам всего года, отмечается в пресс-релизе Renault. Ранее автопроизводитель уверенно прогнозировал положительный денежный поток по итогам года.

В третьем квартале текущего года выручка Renault составила 11,3 млрд евро по сравнению с 11,5 млрд евро годом ранее, сообщила компания. Выручка без учета операций "АвтоВАЗа" в прошедшем квартале составила 9,7 млрд евро, опустившись на 3,9% по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Детальная отчетность Renault за третий квартал будет обнародована 25 октября.

В пресс-релизе автопроизводителя отмечается также, что новая команда управляющих переоценивает среднесрочные целевые показатели стратегического плана "Drive the Future".

Ранее в этом месяце совет директоров Renault принял решение лишить Тьерри Боллоре постов главного исполнительного директора и президента компании. Обязанности гендиректора на временной основе перешли к финансовому директору компании Клотильде Дельбо. Временным президентом компании стал председатель совета директоров Жан-Доминик Сенар.