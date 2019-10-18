Джонсон пытается убедить членов палаты общин поддержать сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в течение пятницы провести серию консультаций с членами парламента от различных партий, чтобы постараться убедить их поддержать соглашение по Brexit.

Ситуация осложняется тем, что у Джонсона сейчас нет большинства в парламенте, и ему потребуется поддержка хотя бы части оппозиции.

По сообщению британских СМИ, Джонсон, видимо, близок к тому, чтобы заручиться поддержкой наиболее радикально настроенных сторонников выхода из ЕС из консервативной партии. В прошлом эти депутаты отвергали прежние варианты соглашения, над которыми работала предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй.

Однако этой поддержки премьер-министру будет недостаточно. Основные оппозиционные партии уже заявили, что не хотят ратифицировать соглашение. Более того, такую же позицию заняла Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии - союзник находящихся у власти консерваторов.

В этой ситуации для победы на голосовании премьеру нужно добиться поддержки у хотя бы части депутатов-лейбористов. Некоторые из них вполне могут пойти на такой шаг, поскольку представляют округа, в которых многие избиратели - сторонники Brexit. Ради того, чтобы обеспечить себе поддержку таких депутатов, глава правительства, возможно, будет готов предоставить дополнительные гарантии того, что будет защищать британский рабочий класс от негативных последствий выхода из ЕС.

Британские СМИ отмечают, что пока неясно, чем закончится голосование в парламенте, намеченное на субботу. Если Джонсон и победит на нем, то, скорее всего, с минимальным отрывом.

При этом, как отмечает "Гардиан", даже поражение на субботнем голосовании может обернуться политической победой для Джонсона: он получит возможность обвинять оппозицию в систематическом саботаже выхода из ЕС, за который в свое время британцы высказались на референдуме. Кроме того, лейбористам при таком развитии событий станет очень сложно продолжать блокировать предложения премьера о досрочных выборах. При этом опросы показывают, что консерваторы во главе с Джонсоном победят в случае проведения таких выборов.

Таким образом, по прогнозу "Гардиан", в случае неудаче на голосовании в субботу, Джонсон, видимо, будет вынужден выполнить требование парламента и попросить ЕС об отсрочке Brexit. После этого демарша премьер сможет попросить провести досрочные выборы в парламент с прицелом на то, чтобы в случае победы получить стабильное большинство в палате представителей и уже без проблем ратифицировать достигнутые с Брюсселем договоренности.

В четверг стало известно, что британское правительство и ЕС успешно завершили работу над обновленным соглашением, регламентирующим выход Великобритании из Евросоюза. На данный момент, крайний срок для Brexit установлен на 31 октября 2019 года.