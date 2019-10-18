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СНГ 18.10.2019 18:15

Лукашенко заявляет о готовности отменить смертную казнь, если за это проголосует народ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если народ проголосует за отмену смертной казни, то ее отменят.

"Народ проголосует - отменим. У нас референдум прошел. Вы думаете мне в радость эта смертная казнь, что я подписываю, и после меня расстреливают человека, грубо говоря?" - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Академии управления. Президента цитирует госагентство БелТА.

"Но так проголосовал народ, и это по конституции полномочия президента в любой стране, где существует смертная казнь", - добавил он.

Вместе с тем Лукашенко заявил, что когда речь идет о смертной казни, он приводит несколько конкретных примеров ужасающих по своей жестокости убийств, в том числе детей.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАЗНЬ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]