Лукашенко заявляет о готовности отменить смертную казнь, если за это проголосует народ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если народ проголосует за отмену смертной казни, то ее отменят.
"Народ проголосует - отменим. У нас референдум прошел. Вы думаете мне в радость эта смертная казнь, что я подписываю, и после меня расстреливают человека, грубо говоря?" - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Академии управления. Президента цитирует госагентство БелТА.
"Но так проголосовал народ, и это по конституции полномочия президента в любой стране, где существует смертная казнь", - добавил он.
Вместе с тем Лукашенко заявил, что когда речь идет о смертной казни, он приводит несколько конкретных примеров ужасающих по своей жестокости убийств, в том числе детей.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.
Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.
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