В Пекине не разделяют возмущение США по поводу избрания Венесуэлы в члены СПЧ ООН - МИД КНР

В МИД КНР назвали "неоправданным" возмущение США по поводу присоединения Венесуэлы к Совету по правам человека ООН, сообщают в пятницу западные СМИ.
"То, что сказали США, совершенно неоправданно", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в Пекине.
"Мы советуем США не придавать политический окрас проблеме прав человека", - отметил он.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео осудил решение России и Китая поддержать кандидатуру Венесуэлы на включение в состав членов Совета по правам человека ООН. Он назвал результаты голосования "фарсом".
США считают законным лидером Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом страны. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон называет нелегитимным.
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