Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8907 RUR   0.0265 GBR   2.1838 TRY   0.2924

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.10.2019 18:25

В Пекине не разделяют возмущение США по поводу избрания Венесуэлы в члены СПЧ ООН - МИД КНР

В МИД КНР назвали "неоправданным" возмущение США по поводу присоединения Венесуэлы к Совету по правам человека ООН, сообщают в пятницу западные СМИ.

"То, что сказали США, совершенно неоправданно", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в Пекине.

"Мы советуем США не придавать политический окрас проблеме прав человека", - отметил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео осудил решение России и Китая поддержать кандидатуру Венесуэлы на включение в состав членов Совета по правам человека ООН. Он назвал результаты голосования "фарсом".

США считают законным лидером Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом страны. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон называет нелегитимным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, ВЕНЕСУЭЛА, СПЧ


Похожие новости


США продолжат оказывать давление на Китай в вопросе соблюдения прав человека - Помпео Китай назвал подготовительные к торговым переговорам с США консультации конструктивными Трамп готов к эскалации торгового конфликта с Китаем в отсутствие сделки - советник Белого дома США следует изменить подход в отношении КНДР для продвижения диалога с этой страной - глава МИД КНР Шеф Пентагона видит угрозу для Европы со стороны России и Китая Трамп хотел повысить пошлины на китайский импорт в два раза после ответных мер Пекина - CNBC

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]