Гвалт в парламенте приводит к мордобою на площадях, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко доволен отсутствием гвалта в белорусском парламенте, хотя и считает этот орган по своей сути форумом и столкновением идей.
"Оно так и есть (столкновение идей - ИФ). Просто у нас нет гвалта в парламенте. Я через это прошел в своем парламенте, и мы видим на примере других стран. Что от этого хорошего? Почему не нужен этот гвалт - потому что это немедленно в течение года переносится на общество, и тогда мордобой начинается на площадях. Я это тоже пережил. Нам это пользы не принесло", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Академии управления.
Президент, которого цитирует госагенство БелТА, считает, что белорусский парламент должен быть спокойным и стабильным, но активным в отстаивании интересов страны.
"Я хочу, чтобы он был тихим, спокойным, стабильным, но, где нужно, чтобы и по морде кому-нибудь могли дать. (...) Я хочу, чтобы парламент и депутаты были более активными. Плохо, когда какая-то проблема - президент бежит впереди, еще что-то - там опять президент. Это ненормально, ни в одном государстве этого нет. "Надо, чтобы и у депутатов бурлило, чтобы они бросались вперед и защищали каждый своего избирателя, а в целом - народ Беларуси и наше государство. Может быть, и не нужно президента каждый раз выпихивать вперед", - добавил он.
По словам главы государства, в парламенте должны быть представлены все слои общества и он должен быть разношерстным, чтобы принимаемые законы отвечали интересам всех граждан.
Он рассчитывает, что со временем Белоруссия придет к повышению роли политических партий в парламентской жизни.
"Мы к этому еще придем (к влиянию партий в политической жизни Беларуси - ИФ), но придем красиво. Партии эти должны сформироваться. Новые люди, новые идеи. На их основании сформируются и партии. Такая моя точка зрения", - сказал Лукашенко.
"Но принимаю другие варианты, изучаю их. И если так случится, что мне придется заниматься этим партийным строительством (скорее всего, мы к этому подходим), я это делать буду. Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек. Придем мы к этому. Это важный вопрос", - продолжил он.
Говоря о деятельности парламента в стране, Лукашенко отметил, что "это очень серьезная школа будущих управленцев". "Если бы я не прошел в парламент, я бы никогда не был президентом. Я там научился больше, чем где-либо в жизни", - сказал он.
В Беларуси в настоящее время зарегистрировано 15 партий.
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