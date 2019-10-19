Азербайджан в январе-августе импортировал минеральных удобрений на $86 млн

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-августе 2019 года составил 249,3 тыс. тонн, что на 35,7% больше показателя 8 месяцев 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Общая стоимость импортированных в страну в январе-августе минеральных удобрений составила $86 млн 306,1 тыс. (рост на 60%).

Кроме этого, в январе-августе в Азербайджан импортировано 24 тыс. 927,2 тонн цемента и цементного клинкера (спад на 24,7%) на сумму $6 млн 65,7 тыс. (спад на 22,9%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 33 тыс. 636,1 тонн (рост на 32,5%) на сумму $39 млн 542,4 тыс. (рост на 22,8%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 227,2 тыс. тонн продукции сталепроката (рост на 24,4%) на $173 млн 948 тыс., брусков из черных металлов – 81 тыс. 403,7 тонн (спад на 19,1%) на $45 млн 688,1 тыс., угольников из черных металлов – 27 тыс.48,1 тонн (рост на 16%) на $20 млн 348 тыс., труб из черных металлов – 123,4 тыс. тонн (спад на 12,8%) на $165 млн 633,2 тыс. (спад на 41,9%).

Б.Рустамбеков