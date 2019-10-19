Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года увеличился в 2,6 раза, инвестиции в жилстрой – на 12,5%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года, составила 3 млн 860,6 тыс. кв. метров, что в 2,6 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате. 3860,6
В сентябре в эксплуатацию введено 269,1 тыс. кв. метров жилья.
Столь значительный рост ввода в строй жилья связан с реализацией указа президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий. Согласно указу МЧС было поручено провести проверку устойчивости конструкции, противопожарной безопасности и готовности к эксплуатации лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения многоэтажных зданий, полностью достроенных и сданных в частичную эксплуатацию до 1 января 2019 года.
По данным статистики, за 9 месяцев 2019 года капвложения в жилищное строительство составили 969,9 млн манатов (рост на 12,5%).
Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2018 году, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше показателя 2017 года.
За 2018 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 318,8 млн манатов (рост на 32,3%).
Б.Рустамбеков
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