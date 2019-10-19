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Макроэкономика 19.10.2019 12:20

Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года увеличился в 2,6 раза, инвестиции в жилстрой – на 12,5%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года, составила 3 млн 860,6 тыс. кв. метров, что в 2,6 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате. 3860,6

В сентябре в эксплуатацию введено 269,1 тыс. кв. метров жилья.

Столь значительный рост ввода в строй жилья связан с реализацией указа президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий. Согласно указу МЧС было поручено провести проверку устойчивости конструкции, противопожарной безопасности и готовности к эксплуатации лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения многоэтажных зданий, полностью достроенных и сданных в частичную эксплуатацию до 1 января 2019 года.

По данным статистики, за 9 месяцев 2019 года капвложения в жилищное строительство составили 969,9 млн манатов (рост на 12,5%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2018 году, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше показателя 2017 года.

За 2018 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 318,8 млн манатов (рост на 32,3%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]