Глава Минэнерго США сообщил, что его планы об отставке не связаны с Украиной

Министр энергетики США Рик Перри, объявивший о планах покинуть пост, сообщил в эфире американского телеканала Fox News, что это его намерение никак не связано с Украиной.
"Это не имеет абсолютно ничего общего с Украиной, все упирается в последние восемь или девять месяцев - я довольно часто посматриваю в сторону Техаса", - сказал Перри, который в прошлом был губернатором этого штата.
По его словам, его работа по Украине была сконцентрирована на том, чтобы убедиться, что она не станет "заложницей" российского газа.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о решении Перри покинуть пост министра энергетики и пояснил, что это произойдёт в конце года.
Трамп заявил об этом во время визита в Техас. "Мы с Риком уже полгода обсуждаем (вопрос об уходе Перри со своего поста - ИФ). Я даже думал, что он уйдёт немного раньше. У него большие планы, и он добьётся успеха. Мы определились с его преемником и объявим его довольно скоро", - отметил президент США.
В сообщениях отмечается, что Перри - один из членов администрации Трампа, активно контактировавших с украинскими властями. Конгрессмены-демократы в настоящее время изучают эти контакты, так как считают, что они могут стать поводом для объявления импичмента Трампу. По мнению демократов, президент мог злоупотребить властью, пытаясь оказать давление на Киев и заставить украинскую сторону провести расследование в отношении сына политического оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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