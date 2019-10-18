Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8907 RUR   0.0265 GBR   2.1838 TRY   0.2924

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.10.2019 20:05

Глава Минэнерго США сообщил, что его планы об отставке не связаны с Украиной

Министр энергетики США Рик Перри, объявивший о планах покинуть пост, сообщил в эфире американского телеканала Fox News, что это его намерение никак не связано с Украиной.

"Это не имеет абсолютно ничего общего с Украиной, все упирается в последние восемь или девять месяцев - я довольно часто посматриваю в сторону Техаса", - сказал Перри, который в прошлом был губернатором этого штата.

По его словам, его работа по Украине была сконцентрирована на том, чтобы убедиться, что она не станет "заложницей" российского газа.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о решении Перри покинуть пост министра энергетики и пояснил, что это произойдёт в конце года.

Трамп заявил об этом во время визита в Техас. "Мы с Риком уже полгода обсуждаем (вопрос об уходе Перри со своего поста - ИФ). Я даже думал, что он уйдёт немного раньше. У него большие планы, и он добьётся успеха. Мы определились с его преемником и объявим его довольно скоро", - отметил президент США.

В сообщениях отмечается, что Перри - один из членов администрации Трампа, активно контактировавших с украинскими властями. Конгрессмены-демократы в настоящее время изучают эти контакты, так как считают, что они могут стать поводом для объявления импичмента Трампу. По мнению демократов, президент мог злоупотребить властью, пытаясь оказать давление на Киев и заставить украинскую сторону провести расследование в отношении сына политического оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИНЭНЕРГО, ОТСТАВКА, ПРИЧИНЫ


Похожие новости


Министр энергетики США планирует покинуть свой пост - СМИ Россия еще будет изучать влияние новых возможных санкций на нефтегазовую отрасль - Новак

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]