Эрдоган надеется обсудить с Путиным следующую фазу создания зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить на следующей неделе с президентом РФ Владимиром Путиным следующий этап создания зоны безопасности на севере Сирии.
"Встреча с российским президентом Путиным - это еще одна фаза создания зоны безопасности в Сирии", - приводит слова Эрдогана в пятницу турецкое телевидение.
Кроме того, президент Турции сообщил о намерении обсудить с Путиным, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять в Сирии.
Ранее сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана пройдет 22 октября в Сочи.
Накануне стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.
Согласно утверждениям американских и курдских официальных лиц, эта зона, в которой останутся турецкие военные, будет создана в тех районах, которые уже заняты Анкарой. Речь идет о сравнительно небольшой территории. Ясности в вопросе о том, как турки и курды будут решать проблемы безопасности на остальных участках границы, где их силы соприкасаются, пока нет.
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