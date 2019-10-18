Госнефтефонд Азербайджана продал недвижимость в Италии за 112 млн евро

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продал офисное здание типа «А» Palazzo Turati в Милане.

«Офисное здание «Palazzo Turati» продано компании «Invesco Real Estate Management Sarl» за 112 млн евро. Здание общей площадью 10,36 тыс. кв. метров и расположенное в историческом центре Милана было приобретено в 2016 году. Арендатором здания является итальянская государственная структура «Торговая палата Милана», - отмечается в сообщении Госнефтефонда.

В сообщении сказано, что начиная с 2016 года ГНФАР от арендной платы и повышения цен на недвижимость получил суммарные доходы в размере 26 млн евро, что составило 7,2% годового дохода ГНФАР.

По словам исполнительного директора ГНФАР Шахмара Мовсумова, продажа этой недвижимости считается успешной сделкой. «Такая операция, а именно прямая продажа недвижимости, является первой для портфеля недвижимости Фонда и имеет важное значение. В результате этой операции в портфеле недвижимости появляются дополнительные средства, что, в свою очередь, позволит еще больше диверсифицировать портфель недвижимости и позволит сфокусироваться в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал Мовсумов, слова которого приводятся в сообщении.

ГНФАР в 2016 году купил Palazzo Turati за 97 млн евро.

Офисное здание Palazzo Turati расположено рядом с Piazza Cordusio и Piazza Affari. На первом этаже здания расположен выставочный салон, на 6 других этажах – офисы. Общая площадь здания составляет 10,360 тыс. кв. м. Здание, построенное в 1880 году и считающееся частью исторического наследия Милана, было капитально отремонтировано и взято в аренду до 2021 года Миланской торговой палатой.

С 2012 года Госнефтефонд вложил инвестиции в приобретение недвижимости в Лондоне, Москве, Париже, Милане, Сеуле, Токио.

Кроме того, ГНФАР инвестировал средства в ряд фондов по недвижимости, управляемых PGIM Real Estate, AXA Investment Management, PAG Real Estate, E-Shang Redwood, Gaw Capital Partners, BlackStone Real Estate, Walton Street Capital и Blackrock Fund Managers Limited.

Помимо этого, ГНФАР совместно с фондами PGIM Real Estate, Blackrock Fund Managers Limited, Walton Street Capital и Gaw Capital Partners осуществил совместные инвестиции в объект Суммарные инвестиции Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в приобретение недвижимости за рубежом по состоянию на 31 декабря 2018 года оцениваются в $2 млрд 142 млн 392,602 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

По состоянию на 31 декабря 2018 года инвестиции ГНФАР на приобретение недвижимости за рубежом составили $2 млрд 142 млн 392,602 тыс. В структуре вложений $1 млрд 15 млн 401,84 тыс. или 47,4% составили прямые инвестиции, $59 млн 462,41 тыс. или 2,7% - инвестиции в долговые фонды, $329 млн 881,914 тыс. или 15,4% - совместные инвестиции и $737 млн 646,439 тыс. или 34,5% – инвестиции через фонды недвижимости. В течение 2018 года инвестиции ГНФАР в приобретение недвижимости за рубежом в целом составили $114 млн 684,019 тыс.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Б.Рустамбеков