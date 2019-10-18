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ТЭК 18.10.2019 18:50

Минфин Азербайджана считает минимальными риски для доходов госбюджета при падении цен на нефть до $40 за баррель в 2020г

Снижение мировых цен на нефть до уровня $40 за баррель в 2020 год окажет минимальное влияние на доходы госбюджета Азербайджана, в среднесрочной перспективе влияние при такой цене может быть более значительным, считают в Минфине.

«Госбюджет на 2020 год сверстан из цены на нефть в $55 за баррель. Однако, в случае снижения цен на нефть до $40 за баррель, влияние на доходы госбюджета будет незначительным. По нашим оценкам при такой цене доходы госбюджета будут на 1,6% ниже прогнозируемых. В том числе, на 1,3% снизятся прямые нефтегазовые доходы, еще на 0,3% доходы, косвенно зависящие от нефтегазового сектора», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

При этом в среднесрочной перспективе цены на уровне $40 за баррель могут более существенно отразиться на доходах госбюджета. «В этом случае сократятся трансферты из Государственного нефтяного фонда в госбюджет (47% доходов госбюджета в 2020г - ИФ). А это приведет к снижению доходов госбюджета», - подчеркнули в ведомстве.

В Минфине добавили, что снижение цен на нефть до $40 за баррель в 2020 году может оказать определенное влияние на доходы сводного бюджета. «Дело в том, что 52,7% доходов сводного бюджета в 2020 году будет сформировано за счет нефтяных доходов. Поэтому если цены на нефть упадут до $40 за баррель, то фактические доходы сводного бюджета окажутся на 16,6% меньше прогнозируемого», - подчеркнули в Минфине.

Минфин Азербайджана на 2020 год доходы госбюджета прогнозирует на уровне 24 млрд 134,5 млн манатов, сводного бюджета – 29 млрд 488,3 млн манатов (включая доходы Госнефтефонда на уровне 12 млрд 384,1 млн манатов).

А.Азизов

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Тэги: НЕФТЬ, БЮДЖЕТ, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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