Властям РФ нужно пресекать попытки армян в России героизировать нацистского преступника Нжде – историк

Российские власти должны пресекать попытки армян героизировать нацистских преступников, таких как Гарегин Нжде, на территории РФ, заявил «Интерфакс-Азербайджан» российский историк и правовед Олег Кузнецов.

«Армяне, проживающие в Армавире, собирают петицию с целью установить в городе памятник Нжде и назвать улицу в его честь. Это является закономерным следствием государственной политики героизации нацизма в Армении, теперь уже на территории Российской Федерации», - сказал Кузнецов.

По его словам, автор петиции пишет: "В последнее время в Азербайджане усиливается кампания очернения национального героя Гарегина Нжде, почитаемого армянским народом. Гарегин Нжде был верен Советскому Союзу и способствовал развитию национального самосознания армянского народа. По этой причине, высоко оценивая его вклад, Президент Республики Армения, распорядился заложить памятник Гарегину Нжде в Ереване".

«Подобное историческое невежество сложно где-то еще встретить, но главная мысль ее автора видна прекрасно: раз президент Армении распорядился поставить памятник Нжде в Ереване, то и во всех остальных местах компактного проживания армян также должны стоять аналогичные памятники. Получается, что российские армяне не являются составной частью "многонационального народа Российской Федерации", как то записано в российской конституции, а являются "пятой колонной" Армении на территории России, перенося практику героизации нацистских преступников из своей исторической родины на территорию страны проживания», - отметил Кузнецов.

Он выразил уверенность, что если такие мысли господствуют у армян, проживающих в регионах Северного Кавказа, то российские власти должны принять соответствующие меры. «Государство должно провести в отношении них политику денацификации, а если это не поможет, - то и деармянизации данной территории, в противном случае политическому режиму, государственному устройству и территориальной целостности страны от носителей таких идей будет исходить перманентная угроза», - добавил историк.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 октября на саммите СНГ заявил о недопустимости героизации фашистских последователей. "К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде", - сказал президент Алиев.

"К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - заявил лидер Азербайджана.

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев также ранее выразил возмущение планами армян установить памятник Нжде в Армавире. «На мой взгляд, это должно быть квалифицировано, как уголовное преступление - «реабилитация нацизма» - и никак иначе. И по российским, и по международным законам. Памятники Нжде – это героизация нацистского преступника. Других мнений тут быть не может. Если Армении нужен герой – почему не вспоминают о Баграмяне – маршале Советского Союза и дважды Герое Советского Союза, который громил нацистов на Юго-Западном фронте, а затем возглавил Белорусский фронт? У Армении есть выдающиеся герои, сыгравшие серьезную роль в приближении Великой Победы, однако почему на пьедестал тащат крайне сомнительных личностей, вроде Нжде. Это заставляет задуматься о реальной подоплеке таких вещей», - отметил Савельев.

А.Азизов