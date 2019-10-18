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Внутренняя политика 18.10.2019 19:01

В Азербайджане в 2020г построят свыше 7 тыс. квартир для семей вынужденных переселенцев

Более 7 тыс. семей вынужденных переселенцев в 2020 году в Азербайджане планируется разместить в новые квартиры.

Об этом, по сообщению официального сайта президента Азербайджана, было заявлено в пятницу в ходе встречи Ильхама Алиева с председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшаном Рзаевым.

«У нас на 2020 год три варианта размещения вынужденных переселенцев, проживающих в общежитиях в новые квартиры»,- сказал Рзаев в ходе встречи.

Он отметил, что большинство общежитий, в которых проживают вынужденные переселенцы, находятся в аварийном состоянии.

По его словам, первый вариант подразумевает размещение 6,989 тыс. семей в Абшеронском и Геранбойском районах, второй – 6,934 тыс. семей в городе Гянджа, Гарадагском и Шамкирском районах, третий – 7,059 тыс. семей Бинагадинском районе Баку, городе Гянджа и Самухском районе Азербайджана.

Глава госкомитета также отметил, что до конца 2019 года в распоряжение вынужденных переселенцев будут отданы 685 квартир в Ширванском районе, 80 - в Гейчайском районе, 565 - в Кюрдамирском районе, 130 - в Гейгельском районе, 250 - в Уджарском районе, а также 645 частных домов в поселке Тахтакорпу Агджабединского района. По его словам, на данном этапе в вышеуказанных зданиях проводятся финальные работы по сдаче в эксплуатацию.

«В целом до конца 2019 года завершится строительство 3,7 тыс. квартир»,- отметил Рзаев.

Он также отметил, что в течении предстоящих 10 месяцев на территории «Станция Сумгаит» Абшеронского района планируется завершение строительства жилого поселка для 1,25 тыс. семей вынужденных переселенцев.

Алиев, в свою очередь, отметил необходимость пересмотреть планы на 2020 год и уделить максимальное внимание вынужденным переселенцам, проживающим на территории Баку и Сумгаита, поскольку наибольшая концентрация лиц из этой категории приходится именно на эти города.

«Считаю, что мы должны остановиться на третьем варианте. В следующем году мы должны разместить как можно больше семей. Вопрос вынужденных переселенцев для нас является приоритетным. В целом, я утверждаю этот план, но в него нужно внести дополнения. Необходимо построить жилье в еще больших объемах», - пояснил Алиев.

Президент также отметил, что общежития, после размещения вынужденных переселенцев в новые квартиры, необходимо снести, а на их месте построить новые здания.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, КВАРТИРЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]