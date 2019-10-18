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Дальнее зарубежье 18.10.2019 19:11

События на северо-востоке Сирии являются ошибкой Запада и НАТО - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что от происходящего в итоге турецкой военной операции на северо-востоке Сирии выигрывают Турция, Россия и Иран, тогда как Запад остался в стороне.

"При всем моем уважении к борьбе против PKK (Курдской рабочей партии) и террористов, - что я всегда говорил президенту (Турции Реджепу Тайипу - ИФ) Эрдогану - к борьбе, цели которой мы разделяем, многие сирийские демократические силы, бойцы за свободу и бойцы против "Исламского государства (запрещенной в РФ террористической организации - ИФ) не относятся к PKK", - заявил Макрон в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после саммита ЕС.

"Поэтому я считаю, что то, что произошло в течение последних нескольких дней - это тяжелая ошибка Запада и НАТО в регионе. Я считаю, что это сильно подорвало доверие к нам, чтобы найти партнеров на местах, которые боролись бы вместе с нами, считая, что они надежно защищены", - сказал французский президент, отвечая на реплику, что роль европейских держав в разрешении этого кризиса незаметна, а ситуацию контролирует Россия.

Кроме того, продолжил Макрон, можно задаться вопросами о функционировании НАТО. По его словам, "не следует изображать деятельность". Поэтому важно собраться и скоординировать шаги хотя бы между тремя европейцами и Турцией, объяснил он план проведения совещания с Эрдоганом в Лондоне, в котором, помимо него, "в ближайшие недели" примут участие британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель с целью наладить сплоченность, что "могла бы и должна была сделать НАТО".

При этом президент Франции напомнил, что Турция - член НАТО, и ее операция в Сирии возлагает на страну огромную ответственность.

"Мы предпримем эту совместную инициативу, продолжая в то же время координировать свои действия по контактам в ближайшие дни с президентами Эрдоганом, Путиным, Трампом особенно", - сообщил Макрон.

Он отметил, что необходимо понять, куда идет Турция и как ее вернуть на более разумную позицию, которая обеспечит ее внутреннюю безопасность при уважении солидарности стран НАТО.

Макрон назвал регион Ближнего Востока "стратегическим для соседства Европы". В нем Европа должна выстроить "стратегическую автономию".

"Мы не можем больше быть миноритарными партнерами других, даже если они наши союзники", - подчеркнул французский президент, добавив, что "позиция, на которую мы согласились больше шести лет назад на этом операционном театре подвергла нас зависимости от других".

"И мне остается констатировать, что тот, кто сегодня в регионе выигрывает по праву наиболее сильного - это Турция, Россия и Иран. Я не уверен, что это как раз тот самый стратегический элемент, который необходим Европе или Соединенным Штатам", - заявил Макрон.

Он считает выводом из этого то, что Европа нуждается в настоящей собственной "оборонной автономии".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, МАКРОН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]