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Регион 18.10.2019 20:36

Турция не будет против помощи РФ в отводе сил курдов вглубь Сирии - Чавушоглу

В Анкаре будет довольны, если России удастся поспособствовать отводу курдских сил от сирийско-турецкой границы, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушлоглу.

"Если Россия сделает усилия и сможет уговорить их (курдских ополченцев - ИФ) отойти, то мы будем приветствовать это", - сказал он в интервью BBC.

Так он прокомментировал ситуацию в северо-восточных районах Сирии, граничащих с Турцией.

В четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостанавливает боевые действия в Сирии против курдских формирований, а курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности. Речь идет о районах, которые в настоящее время контролирует армия Турции. При этом пока неясно, как будет решаться проблема Турции с курдами в других приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КУРДЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]