Турция не будет против помощи РФ в отводе сил курдов вглубь Сирии - Чавушоглу

В Анкаре будет довольны, если России удастся поспособствовать отводу курдских сил от сирийско-турецкой границы, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушлоглу.
"Если Россия сделает усилия и сможет уговорить их (курдских ополченцев - ИФ) отойти, то мы будем приветствовать это", - сказал он в интервью BBC.
Так он прокомментировал ситуацию в северо-восточных районах Сирии, граничащих с Турцией.
В четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостанавливает боевые действия в Сирии против курдских формирований, а курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности. Речь идет о районах, которые в настоящее время контролирует армия Турции. При этом пока неясно, как будет решаться проблема Турции с курдами в других приграничных районах на северо-востоке Сирии.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Катара в Баку
Азербайджан в 2020г направит более $136 млн на организацию мероприятий государственного и международного уровня
Азербайджан в январе-августе импортировал минеральных удобрений на $86 млн
Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года увеличился в 2,6 раза, инвестиции в жилстрой – на 12,5%
Болгария борется за новый завод Volkswagen, готова увеличить объем субсидий
В Азербайджане в 2019г построено 20 модульных школ, еще 30 на стадии строительства
Впервые в истории в открытый космос с борта МКС вышли две женщины
Глава Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев отчитался перед президентом Азербайджана
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Шемахинском районе
В Гяндже в 40 многоквартирных домах будут заменены более 80 лифтов
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика для строительства жилого дома
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Nobel Oil Services приступает к реализации проекта по расширению газохранилища в Турции
Состоялось общее собрание Caspian European Club
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго