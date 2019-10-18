Турция не будет против помощи РФ в отводе сил курдов вглубь Сирии - Чавушоглу

В Анкаре будет довольны, если России удастся поспособствовать отводу курдских сил от сирийско-турецкой границы, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушлоглу.

"Если Россия сделает усилия и сможет уговорить их (курдских ополченцев - ИФ) отойти, то мы будем приветствовать это", - сказал он в интервью BBC.

Так он прокомментировал ситуацию в северо-восточных районах Сирии, граничащих с Турцией.

В четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостанавливает боевые действия в Сирии против курдских формирований, а курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности. Речь идет о районах, которые в настоящее время контролирует армия Турции. При этом пока неясно, как будет решаться проблема Турции с курдами в других приграничных районах на северо-востоке Сирии.