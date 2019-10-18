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Регион 18.10.2019 20:53

Россия обещала Турции, что "никаких террористов" на севере Сирии не будет - Чавушоглу

Россия дала Турции гарантии того, что на севере Турции не будет каких-либо курдских формирований, которые Анкара считает террористическими, сообщил в пятницу в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

"Россия также пообещала нам, что (подразделений) Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны (эти организации в Турции считают террористическими) не будет по ту сторону границы", - сказал он.

По его словам, "нам все равно, кто будет по ту сторону границы - Россия, (сирийский) режим или США".

"Наши ожидания ясны: не должно быть ни одного террориста на другой стороне границы", - заключил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]