Россия дала Турции гарантии того, что на севере Турции не будет каких-либо курдских формирований, которые Анкара считает террористическими, сообщил в пятницу в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

"Россия также пообещала нам, что (подразделений) Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны (эти организации в Турции считают террористическими) не будет по ту сторону границы", - сказал он.

По его словам, "нам все равно, кто будет по ту сторону границы - Россия, (сирийский) режим или США".

"Наши ожидания ясны: не должно быть ни одного террориста на другой стороне границы", - заключил он.