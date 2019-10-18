Азербайджан в 2020г направит более $136 млн на организацию мероприятий государственного и международного уровня

Азербайджан в 2020 году планирует направить 412,8 млн манатов на международную деятельность и членские взносы для участия в международных организациях, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
Данная статья составит 1,5% расходов госбюджета на следующий год.
«Из этих средств 5 млн манатов планируется направить на членские взносы для участия в международных финансово-кредитных организациях, 19 млн манатов – на членские взносы в международные общественно-политические организации. На содержание дипломатических представительств и консульств Азербайджана за рубежом планируется направить 145,3 млн манатов. Еще 12 млн манатов планируется направить на прочую международную деятельность», - отметили в Минфине.
Кроме того, Азербайджан в 2020 году планирует направить 231,5 млн манатов (около $136,2 млн) на проведение мероприятий государственного и международного уровня.
А.Мамедов
Кувейт намерен приобрести 3 танкера СПГ в Корее
Минфин Азербайджана считает минимальными риски для доходов госбюджета при падении цен на нефть до $40 за баррель в 2020г
Госнефтефонд Азербайджана продал недвижимость в Италии за 112 млн евро
Впервые в истории в открытый космос с борта МКС вышли две женщины
Глава Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев отчитался перед президентом Азербайджана
Структура Минэкологии направит около 3,7 млн манатов на оздоровление территории бывшего йодо-бромного завода
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Шемахинском районе
В Гяндже в 40 многоквартирных домах будут заменены более 80 лифтов
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика для строительства жилого дома
Renault ухудшил прогноз выручки на 2019 год
Лукашенко видит угрозы независимости Белоруссии, но обещает сохранить суверенитет страны
События на северо-востоке Сирии являются ошибкой Запада и НАТО - Макрон
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Nobel Oil Services приступает к реализации проекта по расширению газохранилища в Турции
Состоялось общее собрание Caspian European Club
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго