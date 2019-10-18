Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8907 RUR   0.0265 GBR   2.1838 TRY   0.2924

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 18.10.2019 19:15

Азербайджан в 2020г направит более $136 млн на организацию мероприятий государственного и международного уровня

Азербайджан в 2020 году планирует направить 412,8 млн манатов на международную деятельность и членские взносы для участия в международных организациях, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

Данная статья составит 1,5% расходов госбюджета на следующий год.

«Из этих средств 5 млн манатов планируется направить на членские взносы для участия в международных финансово-кредитных организациях, 19 млн манатов – на членские взносы в международные общественно-политические организации. На содержание дипломатических представительств и консульств Азербайджана за рубежом планируется направить 145,3 млн манатов. Еще 12 млн манатов планируется направить на прочую международную деятельность», - отметили в Минфине.

Кроме того, Азербайджан в 2020 году планирует направить 231,5 млн манатов (около $136,2 млн) на проведение мероприятий государственного и международного уровня.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЗНОСЫ, ЧЛЕНСКИЕ, ПРОГНОЗ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]