Азербайджан в 2020г направит более $136 млн на организацию мероприятий государственного и международного уровня

Азербайджан в 2020 году планирует направить 412,8 млн манатов на международную деятельность и членские взносы для участия в международных организациях, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

Данная статья составит 1,5% расходов госбюджета на следующий год.

«Из этих средств 5 млн манатов планируется направить на членские взносы для участия в международных финансово-кредитных организациях, 19 млн манатов – на членские взносы в международные общественно-политические организации. На содержание дипломатических представительств и консульств Азербайджана за рубежом планируется направить 145,3 млн манатов. Еще 12 млн манатов планируется направить на прочую международную деятельность», - отметили в Минфине.

Кроме того, Азербайджан в 2020 году планирует направить 231,5 млн манатов (около $136,2 млн) на проведение мероприятий государственного и международного уровня.

А.Мамедов