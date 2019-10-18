Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Катара в Баку

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Катара в Баку Фейсала бин Абдулла Хамада Абдулла Аль-Хензаба.

«Собеседники на встрече выразили удовлетворение уровнем двусторонних политических отношений, отметили наличие благоприятных возможностей для развития торгово-экономических, культурных и туристических связей», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Мамедъяров подчеркнул, что ратификация соглашения об упразднении визового режима для граждан Катара придаст импульс для роста взаимного турпотока.

Аль-Хензаб, в свою очередь, выразил готовность в период своей дипломатической деятельности содействовать развитию отношений между Катаром и Азербайджаном.

Ф.Исазаде