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Внешняя политика 18.10.2019 19:27

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Катара в Баку

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Катара в Баку Фейсала бин Абдулла Хамада Абдулла Аль-Хензаба.

«Собеседники на встрече выразили удовлетворение уровнем двусторонних политических отношений, отметили наличие благоприятных возможностей для развития торгово-экономических, культурных и туристических связей», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Мамедъяров подчеркнул, что ратификация соглашения об упразднении визового режима для граждан Катара придаст импульс для роста взаимного турпотока.

Аль-Хензаб, в свою очередь, выразил готовность в период своей дипломатической деятельности содействовать развитию отношений между Катаром и Азербайджаном.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАТАР, ПОСОЛ, ГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]