Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Катара в Баку

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Катара в Баку Фейсала бин Абдулла Хамада Абдулла Аль-Хензаба.
«Собеседники на встрече выразили удовлетворение уровнем двусторонних политических отношений, отметили наличие благоприятных возможностей для развития торгово-экономических, культурных и туристических связей», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
Мамедъяров подчеркнул, что ратификация соглашения об упразднении визового режима для граждан Катара придаст импульс для роста взаимного турпотока.
Аль-Хензаб, в свою очередь, выразил готовность в период своей дипломатической деятельности содействовать развитию отношений между Катаром и Азербайджаном.
Ф.Исазаде
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