Макрон против дальнейших переносов Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу высказался против дальнейших переносов срока Brexit.

"Я хотел бы, чтобы мы смогли уложиться в ранее установленные сроки, и чтобы мы соблюли дедлайн, установленный на 31 октября", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее Лондон и Брюссель согласовали документ, в котором описываются условия Brexit и пути решения возникающих в связи с этим процессом проблем. В субботу вопрос о ратификации соглашения рассмотрит британский парламент. В случае отказа членов парламента ратифицировать документ британские власти, как ожидается, будут вынуждены просить ЕС о новом переносе срока Brexit.

"Я не рассматриваю гипотетические ситуации, и не буду рассуждать о том, что будет при том или ином решении британского парламента. Но я не думаю, что следует вновь переносить Brexit. Нужно завершить этот этап переговоров и перейти к обсуждению будущих отношений (ЕС и Великобритании - ИФ). И тогда мы покончим с этой проблемой", - сказал Макрон.