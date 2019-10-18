Макрон против дальнейших переносов Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу высказался против дальнейших переносов срока Brexit.
"Я хотел бы, чтобы мы смогли уложиться в ранее установленные сроки, и чтобы мы соблюли дедлайн, установленный на 31 октября", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее Лондон и Брюссель согласовали документ, в котором описываются условия Brexit и пути решения возникающих в связи с этим процессом проблем. В субботу вопрос о ратификации соглашения рассмотрит британский парламент. В случае отказа членов парламента ратифицировать документ британские власти, как ожидается, будут вынуждены просить ЕС о новом переносе срока Brexit.
"Я не рассматриваю гипотетические ситуации, и не буду рассуждать о том, что будет при том или ином решении британского парламента. Но я не думаю, что следует вновь переносить Brexit. Нужно завершить этот этап переговоров и перейти к обсуждению будущих отношений (ЕС и Великобритании - ИФ). И тогда мы покончим с этой проблемой", - сказал Макрон.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Катара в Баку
Азербайджан в 2020г направит более $136 млн на организацию мероприятий государственного и международного уровня
Азербайджан в январе-августе импортировал минеральных удобрений на $86 млн
Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года увеличился в 2,6 раза, инвестиции в жилстрой – на 12,5%
Болгария борется за новый завод Volkswagen, готова увеличить объем субсидий
В Азербайджане в 2019г построено 20 модульных школ, еще 30 на стадии строительства
Впервые в истории в открытый космос с борта МКС вышли две женщины
Глава Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев отчитался перед президентом Азербайджана
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Шемахинском районе
В Гяндже в 40 многоквартирных домах будут заменены более 80 лифтов
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика для строительства жилого дома
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Nobel Oil Services приступает к реализации проекта по расширению газохранилища в Турции
Состоялось общее собрание Caspian European Club
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго