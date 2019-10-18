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Дальнее зарубежье 18.10.2019 21:11

Макрон против дальнейших переносов Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу высказался против дальнейших переносов срока Brexit.

"Я хотел бы, чтобы мы смогли уложиться в ранее установленные сроки, и чтобы мы соблюли дедлайн, установленный на 31 октября", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее Лондон и Брюссель согласовали документ, в котором описываются условия Brexit и пути решения возникающих в связи с этим процессом проблем. В субботу вопрос о ратификации соглашения рассмотрит британский парламент. В случае отказа членов парламента ратифицировать документ британские власти, как ожидается, будут вынуждены просить ЕС о новом переносе срока Brexit.

"Я не рассматриваю гипотетические ситуации, и не буду рассуждать о том, что будет при том или ином решении британского парламента. Но я не думаю, что следует вновь переносить Brexit. Нужно завершить этот этап переговоров и перейти к обсуждению будущих отношений (ЕС и Великобритании - ИФ). И тогда мы покончим с этой проблемой", - сказал Макрон.

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Тэги: МАКРОН, BREXIT

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]