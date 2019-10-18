В Азербайджане в 2019г построено 20 модульных школ, еще 30 на стадии строительства

В Азербайджане в 2019 году планируется строительство 50 модульных школ, из них 20 школ уже введены в строй, отмечает министерство образования.

«В различных районах Азербайджана уже построено 20 из 50 запланированных на 2019 год модульных школ. Строительство еще 30 школ в настоящее время продолжается», - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее отмечал министр образования Джейхун Байрамов, в текущем году в 24 районах страны в эксплуатацию будут сданы 50 школ модульного типа, предусмотренных для обучения 3,52 тыс. учеников.

В 2018 году в 43 регионах Азербайджана было построено 137 школ модульного типа на 8,12 тыс. учеников. В 2017 году было построено 106 модульных школ.

Особенностью модульных школ являются: недорогая стоимость, способность возведения здания при любом виде рельефа, легкая транспортировка, способность прибавления-убавления количества классов в зависимости от числа учеников.

Х.Насирзаде