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Наука и образование 18.10.2019 21:34

В Азербайджане в 2019г построено 20 модульных школ, еще 30 на стадии строительства

В Азербайджане в 2019 году планируется строительство 50 модульных школ, из них 20 школ уже введены в строй, отмечает министерство образования.

«В различных районах Азербайджана уже построено 20 из 50 запланированных на 2019 год модульных школ. Строительство еще 30 школ в настоящее время продолжается», - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее отмечал министр образования Джейхун Байрамов, в текущем году в 24 районах страны в эксплуатацию будут сданы 50 школ модульного типа, предусмотренных для обучения 3,52 тыс. учеников.

В 2018 году в 43 регионах Азербайджана было построено 137 школ модульного типа на 8,12 тыс. учеников. В 2017 году было построено 106 модульных школ.

Особенностью модульных школ являются: недорогая стоимость, способность возведения здания при любом виде рельефа, легкая транспортировка, способность прибавления-убавления количества классов в зависимости от числа учеников.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, МОДУЛЬНЫЕ, ШКОЛЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]