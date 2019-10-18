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ТЭК 18.10.2019 19:35

Нефть Brent вновь дешевеет, цена опустилась до $59,8 за баррель

Цена нефти марки Brent возобновила снижение, хотя ранее в ходе торгов она поднималась выше отметки в $60 за баррель.

В то же время американская нефть WTI продолжает дорожать, хотя и менее заметными темпами, чем днем.

Негативное влияние на участников рынка оказывают данные о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет. Однако эта тема частично нейтрализовалась положительными сигналами со стороны как китайских, так и американских НПЗ, сообщают аналитики.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 подешевели на $0,10 (на 0,17%) - до $59,81 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,16 (на 0,30%) - до $54,09 за баррель.

С начала этой недели цена обоих видов нефти снизилась примерно на 0,8%.

Темпы экономического роста в Китае в июле-сентябре замедлились до 6% с 6,2% во втором квартале, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем ожидали 6,1%.

В сентябре объемы переработки китайских НПЗ выросли на 9,4% в годовом выражении - до 56,49 млн тонн. Это обусловлено как вводом в строй новых мощностей, так и возобновлением работ ряда независимых НПЗ после ремонта.

Как сообщило днем ранее министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 9,28 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение всего на 4 млн баррелей. Резервы бензина сократились на 2,56 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,8 млн баррелей бензина и на 2,6 млн баррелей дистиллятов.

"Значительно более низкие запасы нефтепродукции играют свою роль в росте цен, в то время как существенное повышение резервов нефти было проигнорировано", - отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фрич

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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