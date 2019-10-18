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СНГ 18.10.2019 23:37

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину - представитель фонда

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в течение ближайших недель вновь прибудет в Украину для обсуждения новой программы расширенного финансирования (EFF), сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен (Poul Thomsen).

"Мы намерены послать миссию через пару недель, чтобы продолжить обсуждение деталей некоторых из этих реформ, о которых я упоминал", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, выделив земельную и антикоррупционную реформы, а также реформу, направленную на снижение монополизма в экономике.

Отвечая на вопрос о позиции МВФ в отношении происходящего вокруг национализированного Приватбанка, Томсен подчеркнул критическую важность для государства предпринимать усилия, чтобы минимизировать потери средств налогоплательщиков, потраченных на разрешение ситуации с проблемными банками.

Представитель фонда также сообщил, что пока рано говорить о сумме возможной будущей программы.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

Представители украинской стороны до начала работы миссии допускали, что уже по ее итогам может быть достигнута рекомендация об открытии новой программы. Однако, по данным источников агентства "Интерфакс-Украина", близких к переговорам, негативное влияние на конечный результат оказали события вокруг Приватбанка (информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами по вопросу о национализации банка), обыски в этом банке, а также давление на руководство Национального банка страны.

Премьер-министр Алексей Гончарук впоследствии сказал, что допускает достижение предварительного соглашения с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне, приуроченных к ежегодной сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проходит на этой неделе.

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Тэги: УКРАИНА, МВФ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]