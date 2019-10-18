Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8907 RUR   0.0265 GBR   2.1838 TRY   0.2924

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 18.10.2019 22:02

Департамент коммунального хозяйства Баку купит коммунальных машин почти на $7,3 млн

Департамент коммунального хозяйства Баку купит машины и механизмы коммунального назначения на сумму 12 млн 436,322 тыс. манатов (более $7,3 млн по текущему курсу).

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с этой целью департамент заключил контракт с ООО «Trucks and Buses».

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАКУ, МЭРИЯ, МАШИНЫ


Похожие новости


Arch Style за 212 тыс. манатов подготовит смету капремонта здания Бакинской мэрии Ограничения для жителей Баку на посещение центра столицы в связи финалом Лиги Европы не предусмотрены – мэрия Мэрия Баку отбирает подрядчика для ремонта жилых домов в столице Мэрия Баку заключила 5 подрядных контрактов на 24 млн манатов на работы в столице Мэрия Баку закупает пневматическое оружие и снотворные патроны Президент Азербайджана ознакомился с новым зданием исполнительной власти одного из районов Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]