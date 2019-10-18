Департамент коммунального хозяйства Баку купит коммунальных машин почти на $7,3 млн

Департамент коммунального хозяйства Баку купит машины и механизмы коммунального назначения на сумму 12 млн 436,322 тыс. манатов (более $7,3 млн по текущему курсу).
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с этой целью департамент заключил контракт с ООО «Trucks and Buses».
Х.Насирзаде
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