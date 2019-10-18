Азербайджан в январе-сентябре увеличил производство автомобилей в 6,5 раза

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года составило 1,688 тыс. единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось в 6,5 раза. Такой рост связан с тем, что производство легковых автомобилей в Азербайджане возобновилось в апреле 2018 года», - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в январе текущего года произведено 89 автомобилей, феврале – 87, марте – 107, апреле – 153, мае – 490, июне – 186, июле - 192, августе – 192, сентябре - 192.

На складах на 1 октября 2019 года имеется 325 единиц автомобилей.

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане также произведено 886 тракторов различного назначения (спад на 26,2%). На складах на 1 октября имеется 358 единиц тракторов.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.

В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

Б.Рустамбеков