Болгария борется за новый завод Volkswagen, готова увеличить объем субсидий

Болгария готова выделить больше денежных средств Volkswagen (VW), конкурируя с Турцией в борьбе за строительство на ее территории завода германского автопроизводителя.
София готова удвоить размер субсидий, чтобы выиграть тендер на постройку предприятия, заявил глава лоббирующей интересы автопроизводителей Automotive Cluster, бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы нашли способ предложить Volkswagen от 250 до 260 млн евро вместо 135 млн евро", - сказал он.
По словам Плевнелиева, компании уже направлено соответствующее предложение, но ответа пока не получено.
Он отметил, что с учетом инфраструктуры, такой как подъездные пути к железным и автомобильным дорогам, поддержка строительства завода со стороны Болгарии оценивается в 800 млн евро. Плевнелиев сказал, что эти субсидии согласованы с Еврокомиссией.
Volkswagen в связи с началом военной операции Турции в северных районах Сирии заморозил планы строительства завода в провинции Маниса. В начала октября VW учредил дочернюю компанию с капиталом в 943 млн лир ($164 млн), планируя построить предприятие, которое будет выпускать порядка 300 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в проект оценивались в 1,3 млрд евро.
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