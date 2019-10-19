Тату и солярий запретят детям в Эстонии

В Эстонии новый законопроект о здоровье народонаселения, который планируется ввести в действие с 1 сентября 2020 года, предусматривает запрет предоставлять несовершеннолетним услуги солярия и делать татуировки.
"Было бы безответственно разрешать эту практику, когда у детей есть доступ к этим услугам и когда результаты научных исследований показывают, что эти услуги влекут за собой риски для здоровья", - заявил министр социальных дел Эстонии Танель Кийк, слова которого приводит агентство BNS.
Он сослался на международные исследования, которые показали, что чернила для татуировки содержат канцерогенные соединения, и чем раньше человек подвергается воздействию этих веществ, тем больше вероятность развития рака в течение жизни.
"Также научно доказано, что использование солярия в молодом возрасте увеличивает риск развития меланомы", - отметил Кийк.
Министерство социальных дел Эстонии направило новый законопроект о здоровье народонаселения на согласование другим министерствам и партнерам. Предполагается, что закон о здоровье народонаселения, действующий с 1995 года, будет заменен в полном объеме, сообщает ведомство.
"Новым законом будут установлены принципы защиты здоровья народонаселения и уточнены обязанности различных учреждений и сторон в обеспечении безопасной и поддерживающей среды для народонаселения. Общее понимание этих принципов позволит нам, как обществу, двигаться в сторону будущего, где наши люди будут жить дольше здоровыми, где улучшится качество жизни, будет меньше неравенства, а наши дети будут лучше защищены от рисков, связанных со здоровьем", - сказал Кийк.
На основании закона о здоровье народонаселения, среди прочего, действуют требования по поводу среды и питания для детских садов, школ и учреждений попечительства. Есть также требования, например, относительно электромагнитных полей, косметических средств, косметических услуг и бассейнов.
Законопроектом также будут модернизированы задачи местного самоуправления в сфере здоровья народонаселения.
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