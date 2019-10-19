Прорыв дамбы привел к гибели 12 человек, число погибших может увеличиться - глава правительства Красноярского края

По данным властей Красноярского края, при прорыве дамбы погибли 12 человек, сообщил журналистам, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

"Сегодня можно с уверенностью говорить о 14 пострадавших разной степени тяжести, пока о 12 погибших. Местонахождение еще 13 остается неизвестным, поэтому, к сожалению, вынуждены констатировать, что количество погибших будет, скорее всего, увеличиваться", - сказал Лапшин.

По его данным, из 14 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, у 11 - травмы легкой и средней тяжести. Пострадавшие вывозятся на скорой в райцентр Курагино, где им будет оказана медицинская помощь.

"Трое пострадавших уже прибыли в Курагино, их осматривают медики. Остальных ожидаем в ближайшее время, на месте будет приниматься решение об эвакуации в Красноярск для оказания необходимой медицинской помощи", - отметил Лапшин.

Он подчеркнул, что сил и средств достаточно для борьбы с последствиями сложившейся ситуации - на месте работают фельдшерско-акушерские бригады, психологи.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.