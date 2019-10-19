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Дальнее зарубежье 19.10.2019 11:01

Трамп выдвинул кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики США

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении выдвинуть кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.

"Мне приятно сообщить, что номинирую замминистра (энергетики - ИФ) Дэна Бруйетта на пост министра энергетики. Его опыт в данной сфере невероятен. Он настоящий профессионал, и я не сомневаюсь, что Джон будет отлично работать", - написал президент в твиттере.

Вместе с тем, он напомнил, что нынешний министр Рик Перри покинет свой пост в конце 2019 года, чтобы "заняться другими вещами".

Для того, чтобы занять пост министра энергетики после ухода Перри, Бруйетту предстоит пройти процедуру утверждения в сенате США.

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Тэги: США, ТРАМП, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]