Трамп выдвинул кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики США

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении выдвинуть кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
"Мне приятно сообщить, что номинирую замминистра (энергетики - ИФ) Дэна Бруйетта на пост министра энергетики. Его опыт в данной сфере невероятен. Он настоящий профессионал, и я не сомневаюсь, что Джон будет отлично работать", - написал президент в твиттере.
Вместе с тем, он напомнил, что нынешний министр Рик Перри покинет свой пост в конце 2019 года, чтобы "заняться другими вещами".
Для того, чтобы занять пост министра энергетики после ухода Перри, Бруйетту предстоит пройти процедуру утверждения в сенате США.
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