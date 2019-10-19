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СНГ 19.10.2019 11:14

МЧС сообщает о 15 пропавших без вести после ЧП в Красноярском крае

15 человек числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

"На данный момент 13 погибших, 12 человек доставлены в больницы и 15 числятся пропавшими", - сказали в ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, ЧП, ПРОПАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]