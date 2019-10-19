МЧС сообщает о 15 пропавших без вести после ЧП в Красноярском крае

15 человек числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

"На данный момент 13 погибших, 12 человек доставлены в больницы и 15 числятся пропавшими", - сказали в ведомстве.