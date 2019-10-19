Дамба, которую прорвало под Красноярском, полностью разрушена - МЧС

Глубина воды, удерживаемой дамбой, которую прорвало в Красноярском крае, достигала четырех метров, сообщает в субботу пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону со ссылкой на замначальника ведомства Олега Матыленко.

"В 6:00 местного времени произошла чрезвычайная ситуация возле населенного пункта Щетинкино: случился прорыв гидротехнического сооружения, которое в результате полностью было разрушено. Вода, находившаяся в гидротехническом сооружении, достигавшая от 3,5 до 4 метров (глубины - ИФ), смыла два дома, в которых проживали рабочие (артели) "Сисим", - сказал Матыленко.

Он отметил, что в настоящее время ликвидацией последствий ЧС на месте происшествия руководит глава региона Александр Усс.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По данным МЧС, погибли 15 человек.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.

Золотодобывающая артель "Сисим" возле села Щетинкино в Красноярском крае принадлежит холдингу "Сибзолото", следует из данных на официальном сайте компании.