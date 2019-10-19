Дамба, которую прорвало под Красноярском, полностью разрушена - МЧС

Глубина воды, удерживаемой дамбой, которую прорвало в Красноярском крае, достигала четырех метров, сообщает в субботу пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону со ссылкой на замначальника ведомства Олега Матыленко.
"В 6:00 местного времени произошла чрезвычайная ситуация возле населенного пункта Щетинкино: случился прорыв гидротехнического сооружения, которое в результате полностью было разрушено. Вода, находившаяся в гидротехническом сооружении, достигавшая от 3,5 до 4 метров (глубины - ИФ), смыла два дома, в которых проживали рабочие (артели) "Сисим", - сказал Матыленко.
Он отметил, что в настоящее время ликвидацией последствий ЧС на месте происшествия руководит глава региона Александр Усс.
В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.
По данным МЧС, погибли 15 человек.
СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.
Золотодобывающая артель "Сисим" возле села Щетинкино в Красноярском крае принадлежит холдингу "Сибзолото", следует из данных на официальном сайте компании.
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