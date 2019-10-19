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Корбин считает, что обновленная сделка по Brexit хуже той, которую предлагала Мэй

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин, выступая в субботу в Палате общин, назвал обновленное соглашение по Brexit худшим в сравнении с тем, которое предлагала предыдущий премьер Тереза Мэй.

"Он (британский премьер Борис Джонсон) пересмотрел соглашение о выходе (Великобритании из ЕС) и сделал его еще хуже", - сказал Корбин.

Он назвал это соглашение изменой, отметив, что оно станет катастрофой для британского рабочего класса.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛЕЙБОРИСТЫ, СОГЛАШЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]