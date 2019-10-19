Корбин считает, что обновленная сделка по Brexit хуже той, которую предлагала Мэй

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин, выступая в субботу в Палате общин, назвал обновленное соглашение по Brexit худшим в сравнении с тем, которое предлагала предыдущий премьер Тереза Мэй.

"Он (британский премьер Борис Джонсон) пересмотрел соглашение о выходе (Великобритании из ЕС) и сделал его еще хуже", - сказал Корбин.

Он назвал это соглашение изменой, отметив, что оно станет катастрофой для британского рабочего класса.