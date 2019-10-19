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Дальнее зарубежье 19.10.2019 14:37

Обновленная сделка по Brexit не соответствует интересам Шотландии - лидер Шотландской национальной партии

Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил, что обновленное соглашение по Brexit притеснит Шотландию.

"Его (британского премьера Бориса Джонсона) и его приближенных на Даунинг-стрит, 10 не интересует Шотландия", - сказал Блэкфорд, выступая в субботу в Палате общин.

"Премьер-министр четко показал, что он не заинтересован в каких-либо серьезных дискуссиях с Шотландской национальной партией или шотландским правительством", - добавил он.

Блэкфорд отметил: "Мы поддержали бы любой мандат, предусматривающий сближение с ЕС, сохранение единого рынка, таможенного союза, или просто остались бы вместе с ЕС".

Он поддержал точку зрения лидера британских лейбористов Джереми Корбина и также назвал обновленное соглашение "худшим" в сравнении с тем, которое предлагала прежний премьер Тереза Мэй

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Тэги: ШОТЛАНДИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]