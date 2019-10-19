Обновленная сделка по Brexit не соответствует интересам Шотландии - лидер Шотландской национальной партии

Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил, что обновленное соглашение по Brexit притеснит Шотландию.
"Его (британского премьера Бориса Джонсона) и его приближенных на Даунинг-стрит, 10 не интересует Шотландия", - сказал Блэкфорд, выступая в субботу в Палате общин.
"Премьер-министр четко показал, что он не заинтересован в каких-либо серьезных дискуссиях с Шотландской национальной партией или шотландским правительством", - добавил он.
Блэкфорд отметил: "Мы поддержали бы любой мандат, предусматривающий сближение с ЕС, сохранение единого рынка, таможенного союза, или просто остались бы вместе с ЕС".
Он поддержал точку зрения лидера британских лейбористов Джереми Корбина и также назвал обновленное соглашение "худшим" в сравнении с тем, которое предлагала прежний премьер Тереза Мэй
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