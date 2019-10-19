Кредита РФ Белоруссии на $600 млн может и не быть - Силуанов

Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Не решено пока. Его (решения по этому кредиту - ИФ) может и не будет", - сказал Силуанов журналистам в Вашингтоне. Министр отметил, что перспективы этого кредита не увязаны с обсуждением планов интеграции экономик двух стран.
В целом, по его словам, сейчас продолжается отработка "дорожной карты" актуализации Союзного договора России и Белоруссии. "У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты, каждое ведомство по своим разделам отрабатывает", - напомнил он.
О том, что Белоруссия обратилась к РФ за кредитом на $600 для рефинансирования долга, стало известно еще в начале 2019 г. Однако переговоры затянулись, и уже в июле замглавы Минфина Белоруссии Андрей Белковец заявил, что правительство страны завершает переговоры с Банком развития Китая о суверенном кредите на такую же сумму вместо российского. Параллельно РФ и Белоруссия спорили о компенсациях Минску в связи с российским "налоговым маневром" в ТЭК, и эта тема не закрыта до сих пор. Силуанов в беседе с журналистами не стал комментировать тему потерь Белоруссии, ограничившись фразой "Кто-то теряет, кто-то находит".
Как сообщалось, обязательства Минска по погашению внешнего госдолга в 2019 году составляют $3,2 млрд, в том числе обслуживание - $1,1 млрд, погашение или рефинансирование - $2,1 млрд.
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