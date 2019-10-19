Минобороны Турции обвинило курдов на севере Сирии в несоблюдении перемирия

Анкара в субботу обвинила курдские силы в нарушении соглашения о перемирии на северо-востоке Сирии.
"Турецкие вооруженные силы полностью придерживаются соглашения. Несмотря на это, террористы осуществили за последние 36 часов 14 нападений", - приводит западная пресса выдержки из сообщения министерства обороны Турции.
В ведомстве отметили, что нападения были осуществлены, в частности, из районов городов Рас-эль-Айн, Телль-Абъяд и Телль-Тамр.
По данным министерства, во время нападений использовалось как легкое, так и тяжелое вооружение, в том числе и ракеты.
"Если обещаний будут придерживаться до вечера вторника, то вопрос о зоне безопасности будет решен, если этого не получится, то операция начнется в следующую минуту по истечении 120 часов", - заявлял ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В четверг вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о пятидневном прекращении турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы от границы с Турцией.
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