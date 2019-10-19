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Регион 19.10.2019 15:01

Минобороны Турции обвинило курдов на севере Сирии в несоблюдении перемирия

Анкара в субботу обвинила курдские силы в нарушении соглашения о перемирии на северо-востоке Сирии.

"Турецкие вооруженные силы полностью придерживаются соглашения. Несмотря на это, террористы осуществили за последние 36 часов 14 нападений", - приводит западная пресса выдержки из сообщения министерства обороны Турции.

В ведомстве отметили, что нападения были осуществлены, в частности, из районов городов Рас-эль-Айн, Телль-Абъяд и Телль-Тамр.

По данным министерства, во время нападений использовалось как легкое, так и тяжелое вооружение, в том числе и ракеты.

"Если обещаний будут придерживаться до вечера вторника, то вопрос о зоне безопасности будет решен, если этого не получится, то операция начнется в следующую минуту по истечении 120 часов", - заявлял ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В четверг вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о пятидневном прекращении турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы от границы с Турцией.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]