Азербайджан за 9 месяцев 2019 года экспортировал продукции АПК на $501,5 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2019 года экспортировал продукции АПК на $501,5 млн, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.
«За 9 месяцев 2019 года Азербайджан экспортировал сельскохозяйственной продукции на $501,5 млн.(без учета переработанной продукции). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции АПК увеличился на 16,3%»,- сказали в министерстве.
Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2018 году увеличил экспорт продукции АПК на 23,9% - до $589,6 млн. Наибольший объем экспорта пришелся на томаты, которых экспортировано на $177 млн.
Б.Рустамбеков
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