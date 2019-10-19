Азербайджан за 9 месяцев 2019 года экспортировал продукции АПК на $501,5 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2019 года экспортировал продукции АПК на $501,5 млн, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.

«За 9 месяцев 2019 года Азербайджан экспортировал сельскохозяйственной продукции на $501,5 млн.(без учета переработанной продукции). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции АПК увеличился на 16,3%»,- сказали в министерстве.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2018 году увеличил экспорт продукции АПК на 23,9% - до $589,6 млн. Наибольший объем экспорта пришелся на томаты, которых экспортировано на $177 млн.

Б.Рустамбеков