Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8907 RUR   0.0265 GBR   2.1838 TRY   0.2924

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

АПК 19.10.2019 14:31

Азербайджан за 9 месяцев 2019 года экспортировал продукции АПК на $501,5 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2019 года экспортировал продукции АПК на $501,5 млн, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.

«За 9 месяцев 2019 года Азербайджан экспортировал сельскохозяйственной продукции на $501,5 млн.(без учета переработанной продукции). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции АПК увеличился на 16,3%»,- сказали в министерстве.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2018 году увеличил экспорт продукции АПК на 23,9% - до $589,6 млн. Наибольший объем экспорта пришелся на томаты, которых экспортировано на $177 млн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, ЭКСПОРТ, РОСТ


Похожие новости


Азербайджан за 8 месяцев увеличил импорт пшеницы на 17%, экспорт фруктов – на 23,5% Азербайджан за 8 месяцев 2019г увеличил экспорт продукции АПК на 20,6% Азербайджан за 7 месяцев увеличил импорт пшеницы на 9%, экспорт фруктов – на 26% Азербайджан может увеличить до 1 млн тонн экспорт плодоовощной продукции в РФ – министр экономики Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт продукции АПК на 28% Азербайджан в I полугодии увеличил импорт пшеницы на 7%, экспорт фруктов – на 31,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]