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СНГ 19.10.2019 15:48

Россия пока технологически не готова к реализации закона об устойчивом Рунете - представитель президента

Закон об устойчивом Рунете будет реализовываться в России постепенно, по мере технологической готовности, заявил в субботу журналистам специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития РФ Дмитрий Песков.

"Нет, страна технологически не готова. Очень важно, чтобы мы развивали отечественные технологии, защищая свои информационные сети и системы. Он будет реализовываться постепенно, по мере технологической готовности", - сказал Песков, отвечая в Севастополе на вопрос, готова ли страна к вступлению в силу закона.

При этом он не исключил, что возможно замедление трафика при использовании системы DPI (Deep Packet Inspection - технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому).

"Совершенных систем не бывает. Любое замедление трафика - это плата за технологическую безопасность. Важно, чтобы эта плата не была чрезмерной", - отметил Песков.

1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Он позволяет создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента Интернета.

Предусматривается, что в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Виды подобных угроз также будет определять кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязь по согласованию с ФСБ РФ.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021 года. С этой же даты начнет действовать положение об обязанности госорганов использовать отечественные средства шифрования информации.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАКОН, РУНЕТ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]