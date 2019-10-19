МЧС: в результате ЧП на дамбе в Красноярском крае 15 человек погибли, шестеро пропали без вести

Шесть человек остаются пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

"На данный момент, по подтверждённым данным, погибло 15 человек и 6 остаются пропавшими без вести",- сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 13 пропавших без вести.

В МЧС добавили, что на месте происшествия к поисково-спасательным работам привлечены порядка 300 человек, задействованы 6 маломерных судов и водолазная служба.

"Поиски ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением техники безопасности. Организована работа по взаимодействию всех оперативных служб в зоне ЧС",- сказали в пресс-службе министерства.