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Дальнее зарубежье 19.10.2019 16:56

Глава правительства Северной Македонии разочарован отсутствием решения ЕС о начале переговоров о присоединении

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, выступая в субботу на пресс-конференции в Скопье, предложил как можно скорее провести в стране досрочные выборы.

Этот шаг он связал с тем, что накануне на саммите ЕС не удалось принять решение о начале переговоров о приеме Северной Македонии в союз.

Заев отметил, что разочарован таким исходом.

На двухдневном саммите ЕС, который прошел в Брюсселе в четверг и пятницу, лидеры стран союза не смогли договориться о начале переговорного процесса по приему Албании и Северной Македонии. Против выступили Франция, Дания и Нидерланды.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МАКЕДОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]