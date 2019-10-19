Глава правительства Северной Македонии разочарован отсутствием решения ЕС о начале переговоров о присоединении

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, выступая в субботу на пресс-конференции в Скопье, предложил как можно скорее провести в стране досрочные выборы.
Этот шаг он связал с тем, что накануне на саммите ЕС не удалось принять решение о начале переговоров о приеме Северной Македонии в союз.
Заев отметил, что разочарован таким исходом.
На двухдневном саммите ЕС, который прошел в Брюсселе в четверг и пятницу, лидеры стран союза не смогли договориться о начале переговорного процесса по приему Албании и Северной Македонии. Против выступили Франция, Дания и Нидерланды.
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