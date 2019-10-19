Бакметрополитен возобновил работу 3 станций закрытых в связи с планами оппозиции провести несанкционированный митинг в центре города

ЗАО «Бакинский метрополитен» восстановило в субботу работу трех станций метро, которые были временно закрыты в связи с планами оппозиционного Национального совета демократических сил провести 19 октября несанкционированный митинг в центре Баку.

Как передает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан», полиция пресекла попытки провести несанкционированный митинг в центре Баку.

Как сообщалось ранее, с целью не допустить паралича стратегически значимой инфраструктуры транспорта, а также для защиты прав граждан, пользующихся метро, было принято решение временно приостановить 19 октября с 13:00 работу станций метро «28 Мая», «Джафар Джаббарлы» и «Хатаи».

Кроме того, в соответствующие правоохранительные органы было направлено обращение для принятия предусмотренных законом жестких мер в отношении лиц, призывающих к незаконным акциям в охраняемых зонах метрополитена, а также организаторов подобных незаконных акций.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Азербайджана прибегло к радикальным мерам для обеспечения безопасности граждан во время пресечения незаконной акции протеста оппозиции.

С 12:00 до 16:00 перекрыты все проспекты и улицы, ведущие к станции метро "28 мая". Речь также идет о проспекте Азадлыг и примыкающих к нему улицах.

Ранее Исполнительная власть Баку санкционировала митинг оппозиционного Национального совета демократических сил 19 октября. Исполнительная власть Баку разрешила оппозиции провести митинг в пос. Локбатан (пригород Баку). Но оппозиция хочет провести в центре Баку возле метро "28 мая".

Б.Рустамбеков