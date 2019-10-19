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Манифестация с требованием повторного референдума по Brexit собрала тысячи британцев в центре Лондона

Десятки тысяч британцев вышли в субботу на центральные улицы Лондона с требованием проведения второго референдума по Brexit, в то время как в Палате общин продолжается обсуждение обновленного соглашения о выходе из ЕС.

"Чего мы хотим? Волеизъявления народа! Когда мы этого хотим? Сейчас!" - написано на плакатах участников шествия.

В эфире британских телеканалов манифестанты утверждают, что второй референдум - это единственный способ выхода из нынешнего кризиса

В шествии принимает участие мэр Лондона Садик Хан.

Позже в субботу парламент проведет голосование по обновленному соглашению о Brexit, заключенному между Великобританией и Европейским союзом 17 октября. Для того, чтобы ратифицировать соглашение, премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно добиться поддержки большинства. Ситуация осложняется тем, что у Джонсона сейчас нет большинства в парламенте, и ему потребуется поддержка хотя бы части оппозиции.

Так как в парламенте председательствуют и голосуют 639 членов из 650, Джонсону нужно заручиться поддержкой 320 голосов, чтобы выход Великобритании из Евросоюза состоялся.

В четверг стало известно, что британское правительство и ЕС успешно завершили работу над обновленным соглашением, регламентирующим выход Великобритании из Евросоюза. На данный момент, крайний срок для Brexit установлен на 31 октября.

Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, BREXIT, МАНИФЕСТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]